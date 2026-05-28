[Publicidad]
A través de redes sociales, Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció el inicio de un incendio en la Planta VII de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, Veracruz.
De acuerdo con la publicación de la petrolera, el incidente que fue controlado de manera inmediata por personal especializado.
Lee también Greenpeace presenta dos denuncias por derrame de petróleo en el Golfo de México; pide identificar a los responsables de la contaminación
“Fue controlado de manera inmediata por personal especializado y conforme a los protocolos de seguridad”, señaló Pemex.
Además, indicó que no se reportaron personas lesionadas tras el incidente y aseguró que tampoco existe riesgo para la población cercana al complejo petroquímico.
Blindan operaciones financieras rumbo al Mundial 2026; buscan frenar robo de identidad y de teléfonos
desa
[Publicidad]
Más información
Economía
Viva Aerobus alerta sobre restricciones de ingreso a México por ébola; medida aplica a viajeros de tres países africanos
Nación
Ariadna Montiel se reúne con Félix Salgado; “recordamos las luchas que hemos librado juntos", dice
Metrópoli
Semovi impulsa campaña de empatía y seguridad vial; buscan fortalecer cultura vial y difundir la Jerarquía de la Movilidad
Estados
Se cumplen 3 años de la desaparición de dos tzotziles en Chiapas; no hay un plan y estrategia de búsqueda, acusan familiares