Economía | 28-05-26 | 21:03 | Actualizada | 28-05-26 | 21:03 |

A través de redes sociales, Petróleos Mexicanos () anunció el inicio de un incendio en la Planta VII de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, Veracruz.

De acuerdo con la publicación de la, el incidente que fue controlado de manera inmediata por personal especializado.

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“Fue controlado de manera inmediata por personal especializado y conforme a los protocolos de seguridad”, señaló Pemex.

Además, indicó que no se reportaron personas lesionadas tras el incidente y aseguró que tampoco existe riesgo para la población cercana al complejo petroquímico.

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