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Ginebra.- La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que las regulaciones sobre el acceso de los niños a plataformas digitales basadas únicamente en la edad son insuficientes porque deja sin resolver el problema de fondo.
Es decir, se dejan "intactas" las cuestiones relacionadas con el diseño y las prácticas algorítmicas que hacen que esas plataformas sean inseguras en su origen.
“Los Estados deben exigir a las empresas tecnológicas que incorporen la seguridad en sus plataformas desde el diseño, en lugar de trasladar la carga a los padres y a los niños”, declaró el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, con ocasión de la presentación de recomendaciones de su organismo sobre esta cuestión.
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"Limitar simplemente el acceso a plataformas que siguen siendo inseguras no puede considerarse el objetivo final para proteger eficazmente a los niños. Necesitamos una acción mucho más amplia por parte de los gobiernos y las empresas" agregó.
Sostuvo que, por ejemplo, una verificación de edad mal implementada puede no solo incumplir con el objetivo establecido, sino poner en riesgo la privacidad de niños y adultos.
“Los daños en línea a la seguridad, la privacidad y el bienestar de los niños no son innatos ni inevitables; son el resultado de decisiones de diseño y prácticas empresariales", criticó.
El aspecto adictivo del uso de las plataformas fue un aspecto que el alto comisionado destacó, mencionando el desplazamiento infinito, la reproducción automática y las notificaciones persistentes de las aplicaciones como modos de funcionamiento que provocan que esa adicción se desarrolle.
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Planteó que las firmas deben garantizar que las plataformas son seguras desde su diseño, que los datos están protegidos, que los responsables de los daños rindan cuentas, y que los derechos y necesidades de los niños sean plenamente respetados.
El jefe de derechos humanos de la ONU también señaló que la experiencia hasta ahora demuestra que las prohibiciones pueden eludirse fácilmente y que los niños pueden ser empujados hacia plataformas incluso más peligrosas y menos supervisadas.
mcc
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