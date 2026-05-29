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Las ofertas de viaje ya despegaron en grande. Durante el Hot Sale 2026, Volaris lanzó promociones especiales para quienes buscan recorrer México o visitar Estados Unidos sin gastar de más.
Desde destinos de playa hasta ciudades icónicas, la aerolínea ofrece descuentos atractivos en vuelos nacionales e internacionales por tiempo limitado, convirtiéndose en una de las opciones más buscadas por los viajeros que quieren aprovechar la temporada de rebajas.
Las mejores ofertas de Volaris
Ciudad de México (AICM) a Cancún
El viaje en avión desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN) tiene una duración promedio de 2 horas y 15 minutos en condiciones de vuelo directo. En esta ocasión Volaris ofrece una rebaja considerable en su vuelo, dejando el boleto de $1,192.00 a tan solo $672.00. más la tarifa aeroportuaria. Cabe mencionar que los precios varían dependiendo el día y hora.
Ciudad de México (AICM) a Guadalajara
El trayecto en avión desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) es un vuelo sumamente corto y directo, con una duración promedio de 1 hora y 15 minutos. Al conectar las dos metrópolis más grandes del país, es una de las rutas con mayor frecuencia de salidas diarias. Ante ello, Volaris ofrece un cómodo pago de $540.00.
Ciudad de México (AICM) a Los Ángeles
El viaje internacional desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) tiene una duración promedio de 4 horas en vuelos directos. Al tratarse de una de las conexiones transfronterizas más importantes, la disponibilidad de horarios es sumamente amplia. En esta ocasión Volaris ofrece el vuelo a tan solo $1,803.00.
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