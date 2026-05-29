Junio se acerca, y con ello, diferentes fenómenos astronómicos que no te puedes perder. Desde las raras y majestuosas alineaciones planetarias —donde varios mundos se forman en fila ante nuestros ojos— hasta la mística llegada de la Luna de Fresa, el cielo nocturno se ha convertido en el mejor espectáculo de la temporada.

El mercado de la óptica está viviendo un momento dorado, y las ofertas en telescopios están a la orden del día en este Hot Sale 2026.

Si eres un principiante que busca su primer vistazo a los cráteres lunares como si eres un aficionado listo para capturar los anillos de Saturno, hoy en día existen opciones tecnológicas, portátiles y muy accesibles que se adaptan a cualquier bolsillo.

A continuación, te preparamos el mejor radar de descuentos y los equipos clave para que no te quedes a oscuras en los próximos grandes eventos del firmamento.

Guía para elegir tu telescopio en este Hot Sale 2026

Celestron - PowerSeeker

El Celestron PowerSeeker 127EQ es uno de los telescopios más populares y comentados del mercado para principiantes. Se trata de un reflector newtoniano diseñado para quienes desean una buena apertura sin gastar demasiado dinero.

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Tasco Telescopio Astronomico Luminova

La línea de telescopios Tasco Luminova con montura ecuatorial representa una de las opciones más tradicionales para quienes buscan ingresar al mundo de la astronomía con un presupuesto ajustado. Aunque en los canales de venta se le suele etiquetar con la palabra "profesional", es importante aclarar que técnicamente es un equipo de iniciación o nivel de entrada.

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WOTOW Telescopios Astronómicos para Adultos y Niños

El WOTOW Telescopio Astronómico de 70mm es un equipo diseñado bajo el concepto de telescopio de viaje o portátil. Está enfocado principalmente en niños, familias y adultos principiantes que buscan un aparato sumamente fácil de armar y transportar, sin las complicaciones técnicas de los modelos con monturas ecuatoriales complejas.

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Telescopio Refractor Astronómico

El telescopio refractor astronómico es el diseño clásico por excelencia: un tubo cerrado con un sistema de lentes en el extremo frontal que dirige la luz directamente hacia el ocular en la parte posterior. Son los equipos más recomendados para quienes se inician en la astronomía o buscan un dispositivo libre de mantenimiento pesado.

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Celestron - 70mm Travel Scope

El Celestron Travel Scope 70 es uno de los telescopios refractores más vendidos a nivel mundial dentro de la categoría de iniciación y uso portátil. Está diseñado bajo el concepto "grabs-and-go" (agarrar y llevar), pensado específicamente para personas que se mueven constantemente, familias que van de campamento o principiantes que quieren un equipo cero complicado.

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