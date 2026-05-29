El Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, la minuta que envió la Cámara de Diputados para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas.

La reforma que crea la también comisión para detectar a candidatos vinculados con el narco fue enviado al Ejecutivo Federal.

Con 83 votos a favor y 40 en contra, el pleno del Senado de la República aprobó, con dispensa de trámites, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) en materia de “integridad en candidaturas”.

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Senado de la República. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

La misma busca establecer un mecanismo previo de verificación de perfiles de quienes aspiren a cargos de elección popular, tanto a nivel federal como local.

La reforma plantea la creación de una nueva Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, que será la instancia encargada de recibir de los partidos políticos —o de aspirantes independientes— los listados de personas que buscan postularse, antes de que se formalicen los registros ante la autoridad electoral.

El punto central del cambio legal es que dicho proceso se realizará en coordinación con instancias de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero, con el fin de elaborar análisis de riesgo sobre los perfiles de las personas aspirantes.

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Entre las instituciones que participarían en este esquema se encuentran la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las cuales deberán definir metodologías y criterios para evaluar la información disponible y determinar posibles riesgos asociados a actividades delictivas.

De acuerdo con el dictamen, la entrega de información por parte de partidos políticos o aspirantes independientes será voluntaria, ya sea de forma total o parcial.

Sin embargo, con base en los insumos proporcionados por la Comisión, los partidos determinarán si procede o no el registro de las personas evaluadas.

La reforma también detalla las atribuciones y reglas de operación de la nueva Comisión, la cual deberá estar integrada, instalada y en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral de 2027.

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