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Los vuelos de drones estarán prohibidos en los alrededores de las canchas de Estados Unidos en los días de partido de la Copa del Mundo de futbol o de sus eventos para aficionados, informaron autoridades este jueves.
En las jornadas de partido del Mundial, que arranca el 11 de junio, no se permitirán las operaciones aéreas, incluidos drones, en un radio de 4.8 kilómetros de los estadios y hasta 900 metros de altitud, indicó en un comunicado la Autoridad Federal de Aviación (FAA) estadounidense.
Esta medida se aplicará en los 11 recintos deportivos de Estados Unidos que serán sede del Mundial, salvo autorización del control aéreo.
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La zona de restricción alrededor de los eventos festivos para aficionados (fan fest) será de 1.8 km y 300 m de altitud.
"La FAA está utilizando todas las herramientas a su disposición para proteger el espacio aéreo, incluido un refuerzo de las medidas de aplicación relativas a los drones", durante la Copa del Mundo, declaró el administrador del organismo, Bryan Bedford.
"Los pilotos de drones deben esperar medidas rápidas si violan un espacio aéreo prohibido", advirtió.
Según la FAA, los infractores de estas reglas pueden recibir multas de hasta 100 mil dólares y la confiscación de su aparato, así como enfrentar un proceso penal a nivel federal.
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En una rueda de prensa en Atlanta, la policía federal (FBI) dijo que cooperaba con otras agencias y ministerios "para garantizar la seguridad del espacio aéreo".
"Nuestra prioridad es transmitir el mensaje de que hay una zona prohibida para drones", recalcó Aaron Hope, miembro del FBI de Atlanta. "Si es necesario interceptar un dron, contamos con la tecnología para hacerlo".
La FAA avanzó que utilizará un nuevo programa de detección rápida de vuelo de dron y localización de su piloto (DETER, por sus siglas en inglés) durante la Copa del Mundo, que Estados Unidos organiza conjuntamente con sus vecinos México y Canadá hasta el 19 de julio.
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