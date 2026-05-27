La fiebre por el Mundial 2026 ya comenzó a sentirse entre aficionados y coleccionistas que buscan completar el esperado álbum Panini. Sin embargo, el deseo por conseguir estampas más económicas terminó en una inesperada estafa que se volvió viral en redes sociales.

Conoce los diseños oficiales de los álbumes y paquetes de estampas Panini para la Copa del Mundo 2026. Foto: Especial

Un hombre compró una supuesta caja de sobres del álbum del Mundial 2026 a mitad de precio, convencido de haber encontrado una gran oferta, pero al abrirla descubrió algo completamente distinto.

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Compra caja “barata” del álbum del Mundial 2026 y termina estafado

De acuerdo con videos compartidos en redes sociales, el hecho habría ocurrido en Lima, Perú, donde un aficionado decidió aprovechar el bajo costo de una caja de estampas que era vendida por un comerciante ambulante.

La oferta parecía perfecta para quienes buscan completar el popular álbum Panini del Mundial 2026 sin gastar demasiado dinero. Por ello, el hombre decidió comprar la caja convencido de que había encontrado una oportunidad única.

⚽️ Le dieron gato por liebre: compró caja del álbum del Mundial a mitad de precio y recibió sobres de té.



El caso se viralizó y Panini advierte: el álbum oficial solo se vende en puntos autorizados. pic.twitter.com/cKfleoywmb — Patricia Estrada (@estradapaty) May 26, 2026

Sin embargo, la emoción terminó apenas llegó a casa y abrió el paquete. Dentro no había sobres oficiales con futbolistas, sino varios sobres de té acomodados cuidadosamente para aparentar ser producto original.

"Esto no se va a quedar así”, se escucha decir al hombre mientras mostraba el contenido falso.

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Usuarios reaccionan a caja “barata” del álbum del Mundial 2026

Como era de esperarse, el clip comenzó a circular rápidamente en plataformas como X, antes Twitter, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa y humor ante la peculiar estafa.

Varios internautas señalaron que el precio demasiado bajo debía haber sido una señal de alerta, mientras otros comenzaron a compartir bromas sobre el inesperado contenido de la caja.

Entre los comentarios más viralizados destacaron frases como:

“Pero si desde la caja se veía falsa”

“Eran tés para los nervios”

“Es té edición Mundial”

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