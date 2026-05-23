Los alcaldes de Iztapalapa y Coyoacán, Aleida Alavez y Giovani Gutiérrez Aguilar, respectivamente, anunciaron que entregarán totalmente rehabilitado el Canal Nacional antes de que inicie el Mundial de Futbol 2026.

Al encabezar trabajos de rehabilitación en el segundo de tres tramos en que dividieron esta rehabilitación, los ediles establecieron como fecha tentativa de entrega el 6 de junio, una semana antes del inicio de la justa deportiva internacional.

Esta mañana supervisaron los trabajos que realizan en coordinación con dependencias de los gobiernos de la Ciudad de México y federal, a fin de que sea un atractivo turístico más de la capital.

Esta mañana, Aleida Alavez y Giovani Gutiérrez Aguilar, supervisaron los trabajos que realizan en coordinación con dependencias de los gobiernos de la Ciudad de México y federal. Foto: Especial

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Coincidieron con el director general del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, César Sánchez Ibarra, de que el objetivo es que el rescate de este cuerpo de agua y la zona de esparcimiento, convivencia y deporte sea perdurable en ambas riveras.

“(Antes del Mundial) tendremos listo todo el canal para que los visitantes de la ciudad y del país tengan aquí una opción de entretenimiento y turismo, incluso comunitario -que fomentamos mucho- y para que conozcan cómo dos alcaldías que se hermanan colaboran por un bien común”, expuso.

Giovani Gutiérrez definió al Canal Nacional como un patrimonio cultural, histórico y ecológico con más de 2 mil 400 años de antigüedad que debe permanecer como zona de esparcimiento y bienestar familiar, con seguridad para todas y todos sus visitantes.

El tramo de Canal Nacional intervenido durante la semana del 18 al 23 de mayo fue entre las avenidas Santa Ana y Nimes. Foto: Especial

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El tramo de Canal Nacional intervenido durante la semana del 18 al 23 de mayo fue entre las avenidas Santa Ana y Nimes.

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