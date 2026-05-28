Tendencias | 28-05-26 | 16:32 | Actualizada | 28-05-26 | 16:32 |

En México, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE), existen aproximadamente 28 millones de perros, de los cuales aproximadamente el 70% se encuentra en las calles.

En ese sentido, cada se conmemora el , una fecha para evidenciar el aumento en la cifra de perros que vive en las calles, ya que según datos del INEGI cada año alrededor de 500 mil pequeñitos son abandonados en el país.

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Adoptar es salvar una vida. Foto: Unsplash
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5 razones para adoptar un perro sin raza

Son más inteligentes

Los perros sin raza que vivieron en las calles, tienen un mejor desarrollo del instinto de supervivencia en comparación con otros canes, logrando que al llegar a un nuevo hogar se adapten rápidamente a la rutina y su adiestramiento sea una tarea sencilla.

Belleza única y singular

En un esfuerzo histórico por promover la adopción y dignificar a los animales callejeros, la PROPAEM reconoció oficialmente este 2026 al Perrito Caramelo Mexicano como una raza representativa de México

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Perrito Caramelo. Foto: Redes sociales
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Tienen mejor salud

Gracias a su diversidad genética, los perros mestizos gozan de gran salud, y son menos propensos a las enfermedades hereditarias, comunes en razas puras. Además tienen mayor agilidad a lo largo de su vida y las veces en que requieran atención médica será por razones específicas.

Frenar el maltrato animal detrás de criaderos clandestinos

Detrás de los tiernos cachorros de raza, muchas veces se esconde la explotación animal que hay en los criaderos clandestinos, donde las hembras son obligadas a parir de manera desmedida y los perritos sobreviven en hacinamiento y con pocas medidas de higiene.

Adoptar es igual a salvar una vida

Al adoptar a un perrito sin raza, le estarás dando una segunda oportunidad a un ser con un pasado que probablemente fue marcado por el maltrato o el abandono. De igual manera, los perros que han pasado toda su vida en las calles o en refugios, tendrán la posibilidad de encontrar una familia.

Cientos de perros esperan ser dados en adopción en los albergues a alguna familia que los quiera. Fotos: de YARETZY M. OSNAYA
Cientos de perros esperan ser dados en adopción en los albergues a alguna familia que los quiera. Fotos: de YARETZY M. OSNAYA

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