[Publicidad]
Omar Alejandro López Campos, suplente del senador Enrique Inzunza, rindió protesta como senador ante la ausencia de casi un mes de dicho legislador por Sinaloa, quien es acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de supuestos nexos con el crimen organizado.
Inzunza nada más pidió licencia para separarse del cargo como senador los días jueves 28 y viernes 29 hasta las 15:00 horas. En otras palabras, sólo perderá el fuero por 22 horas.
López Campos era hasta hoy secretario del Bienestar en Sinaloa y es ahijado del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
Harfuch se descarta de la boleta presidencial rumbo a elecciones del 2030; la SSPC "no permite agenda paralela", señala
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
dft
[Publicidad]
Más información
Nación
Ariadna Montiel se reúne con Félix Salgado; “recordamos las luchas que hemos librado juntos", dice
Metrópoli
Semovi impulsa campaña de empatía y seguridad vial; buscan fortalecer cultura vial y difundir la Jerarquía de la Movilidad
Estados
Se cumplen 3 años de la desaparición de dos tzotziles en Chiapas; no hay un plan y estrategia de búsqueda, acusan familiares
Nación
Artículo 19 exige investigar amenazas contra periodista en Sinaloa; acusa que ataques ocurrieron tras publicación sobre Rocha