El Senado de la República recibió dos iniciativas de reforma de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en materia de derechos de autor y propiedad industrial.

Así lo anunció la titular de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, a través de su cuenta de X.

La primera propone reformar y adicionar la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet y será turnada a la Cámara de Diputados.

Lee también Sheinbaum renueva Paquete Contra la Inflación y Carestía; celebra esfuerzo de productores para favorecer a los mexicanos

La segunda iniciativa propone reformar, adicionar y derogar diferentes disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Protección a la Propiedad Industrial. Además de a San Lázaro, será turnada a la Cámara de Senadoras y Senadores.

“Ambas iniciativas están relacionadas con proteger los derechos de autoría y evitar prácticas desleales o abusivas”, comentó Castillo.

¿En qué consisten las iniciativas de reforma?

El Senado de la República recibió una iniciativa que prevé sancionar a los proveedores de internet debido a las infracciones cometidas por usuarios que violen los derechos de autor.

Lee también En México el dinero se maneja de manera honesta: Sheinbaum; encabeza entrega de tarjetas de beca Rita Cetina en el Edomex

La reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor establece que el “Proveedor de Servicios de Internet será responsable de las infracciones cometidas por los usuarios de sus servicios cuando incumpla con lo previsto en el artículo 114 Octies de esta Ley.

Cuando contribuya, induzca o cause la conducta infractora, y tenga la misma, o tenga conocimiento de la misma

Tenga la capacidad de controlar la conducta del usuario infractor y obtenga un beneficio financiero directamente atribuible a la actividad infractora

El Proveedor de Servicios de Internet que incumpla con los requisitos previstos en el artículo 114 Octies de esta Ley será sancionado por el Instituto Mexicana de la Propiedad industrial

Estas sanciones serán de 5 mil a 40 mil veces unidad de medida y actualización (UMAs).

Lee también Sheinbaum va por "democratizar" el IPN; SEP alista plan con Hacienda para fortalecer al Politécnico

Se recibió otra iniciativa que propone reformar, adicionar y derogar distintas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

El documento incluye un dictamen de impacto presupuestario emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), así como una constancia de exención de análisis de impacto regulatorio expedida por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Aunque el contenido detallado de las reformas aún deberá analizarse en comisiones, el objetivo general es endurecer mecanismos legales vinculados con violaciones a la propiedad industrial y prácticas ilegales relacionadas con contenidos protegidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft