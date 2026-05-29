En redes sociales surgió un nuevo movimiento digital entre la comunidad latinoamericana, que busca reconocer el trabajo y talento del "jugador menos conocido" de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el futbolista profesional de 32 años Tim Payne de la selección de Nueva Zelanda.

Esta dinámica nació gracias al creador de contenido argentino Valen Scarsini, quien lanzó un desafío a sus seguidores: "¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido?". Un reto que rápidamente se volvió viral en diversas plataformas digitales.

En el video, el cual ya acumula más de 2 millones de reproducciones, el influencer externó la idea de que haya un jugador que una a toda la afición, sin importar la nacionalidad. Para ello, todos debían seguir al futbolista, darle "me gusta" y comentar sus publicaciones en Instagram.

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Del anonimato a protagonista del Mundial 2026: Tim Payne

Tim Payne, quien contaba apenas con 4 mil 715 seguidores en Instagram, paso a reunir una comunidad de más de 2 millones de personas en apenas 48 horas desde el anuncio de la campaña virtual, convirtiéndose en una celebridad a nivel internacional días antes del Mundial.

Payne juega como defensa en el Wellington Phoenix, equipo que participa en la A-League, liga local neozelandesa y fue uno de los participantes que clasificó para la tercera participación de la selección de Nueva Zelanda en el Mundial 2026, quien se enfrentará a Irán, Egipto y Bélgica.

Además, Tim ya ha enfrentado a Cruz Azul, durante el Mundial de Clubes de 2014 en Marrakech, Marruecos, cuando formaba parte del Auckland City. Años más tarde, también se enfrentó a la Selección Mexicana, llevándose una derrota de 3 a 0 en Pasadena, California.

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El futbolista profesional ya cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram. Foto: Instagram @timpayne_

Tim Payne agradece el apoyo recibido en Instagram

Aunado a ello, el defensa neozelandés compartió un video en Instagram para agradecer todo el apoyo recibido en los últimos días en sus publicaciones. "Hola a todos, muchas gracias por todo el apoyo, disculpen mi español, sigo practicando en Duolingo", señaló.

Rápidamente la publicación se llenó de comentarios de aficionados latinoamericanos y creadores de contenido, quienes alentaron a Tim con mensajes de ánimo y emojis de cabras. "Todos con Tim Payne", "Ojalá ganes el Mundial", "Payne desde la cuna", escriben.

El apoyo fue tal que, incluso la FIFA compartió una publicación dedicada a Tim, con fotografías de sus mejores momentos en la cancha. "Dos palabras: Tim Payne", destacó. Además, Google añadió una animación de un balón de fútbol con la leyenda "El Protagonista" al buscar el nombre del jugador.

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