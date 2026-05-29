Una de las grandes novelas previo al Mundial 2026 en la Selección Mexicana fue el caso de Marcel Ruiz, quien sufrió una ruptura parcial del ligamento en su rodilla derecha que lo dejó fuera del Tri para el torneo de este verano.

Pese a la lesión, el mediocampista escarlata optó por evitar el quirófano y apegarse a una rehabilitación que lo llevó de regreso a las canchas para mostrar que está en un gran nivel. Sin embargo, eso no fue suficiente para convencer a Javier Aguirre.

Desde que sufrió ese problema en su rodilla, Marcel y Javier Aguirre estuvieron en contacto, pero el jugador de los Diablos Rojos no quiso compartir lo que habló con el seleccionador tricolor.

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"De lo que platiqué con Javier no mucho. No tengo mucho que hablar. No quiero hablar de lo que platiqué con él. Se debe quedar en privado. En el momento que se dé la lista", señaló en conferencia de prensa.

De acuerdo con versiones del propio Vasco, médicos de la Selección Mexicana acudieron a realizar una inspección de la lesión de Marcel para saber si podía llegar a la Copa del Mundo, pero su diagnóstico fue que no estaba en forma para ello.

"Todos han hablado sin saber. He estado tranquilo desde el principio porque mi círculo y el club sabemos. Todos opinan sin saber, sin ver los estudios. Es un momento muy importante para mí por ganarlo en mi situación", aseveró el capitán choricero.