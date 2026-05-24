Tal parece que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no quiere fallos en su discurso previo al Mundial. Aunque invitó a medios para la presentación de “Un Solo Corazón”, tema de Grupo Frontera, con la presencia de su director, Mikel Arriola, se aclaró que no se permitirían preguntas que no fueran “aprobadas” por la institución y Amazon Music.

Al terminar la conferencia, este medio lo cuestionó sobre la importancia del tema de Grupo Frontera para volver a enamorar a una afición que parece desencantada con lo hecho en años recientes. Aunque Arriola respondió, el equipo de comunicación cortó el intercambio con el argumento de que no podían hacerse entrevistas por mandato de la propia FMF. El mensaje parece claro: un solo corazón, pero con preguntas previamente autorizadas.

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Alexis Ayala sale de La Casa… y ya tenía telenovela esperando

Nacho Sada ya le había echado el ojo a Alexis Ayala antes de que saliera de La Casa de los Famosos México. El productor de "Tan cerca de ti", nace el amor reveló que lo amarraron cuando el actor aún estaba dentro del reality.

“A Alexis lo amarramos todavía estando adentro de LCDLF, entonces ya era un hecho que el señor saliera de la casa, checamos fechas y tiempos”, comentó.

Apenas salió, Ayala fue a reunirse con él para hablar del personaje. “El domingo salió el señor y el lunes estaba en mi oficina; hablamos del personaje y me dijo: ‘Vamos por un villano más’, y le dije: ‘No, no es un villano’”, relató Sada. El detalle es que, con Alexis, el gesto de villano ya viene incluido.

El actor formará parte de la tercera temporada de "La casa de los famosos México". Foto: Televisa.

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Lara Campos cumple 14… y Gloria Aura presume hermana en escena

Lara Campos estuvo de manteles largos el 20 de mayo, cuando cumplió 14 años, y las felicitaciones no pararon. Entre ellas estuvo la de su hermana mayor, Gloria Aura, con quien comparte escena en el musical "Matilda".

La también cantante le dedicó unas palabras agradeciendo su llegada a la vida de la familia y celebró poder trabajar con ella. Lo curioso es que muchos fans de Lara confunden a Gloria Aura con su mamá por lo tiernas que lucen en la foto que compartió, donde aparecen abrazadas.

La realidad es que, aunque no comparten la misma mamá, las dos se quieren sin hacer diferencia. Incluso Lara comparte a sus fans con su hermana, pues también graban videos para el canal de la cumpleañera.

La cantante sorprendió a sus fans al anunciar una presentación gratis en CDMX. Foto: Redes Sociales

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