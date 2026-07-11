El entrenador alemán Otto Rehhagel alguna vez enriqueció el argot del futbol con una frase legendaria: “el dinero no mete los goles”, dijo. Criticaba así las altas primas de transferencia que algunos equipos pagan para adquirir futbolistas.

Y, sin embargo, quizás realmente sea así, que el dinero mete los goles. Por lo menos lo hacen los jugadores de mayor valor en el mercado de transferencias.

Una manera de tratar de predecir el triunfo o derrota de un equipo en un partido de futbol es comparar sus rankings en el escalafón de la FIFA. O también utilizando lo que se llama el escalafón Elo, adoptado del ajedrez. Pero una alternativa mucho más simple es tomar el valor de mercado de las selecciones nacionales. Se trata de un índice objetivo, ya que corresponde a lo que los clubes pagan por todos los futbolistas en un equipo. No hay ningún complejo artificio estadístico involucrado en el cálculo, como sí sucede con los rankings de la FIFA.

La tabla muestra los resultados de octavos de final en el actual Mundial. Ganaron los equipos de mayor valor, con excepción de Brasil que tropezó frente a Noruega. El ranking de un equipo es el número entre paréntesis. Vemos que los tres equipos más valiosos (Francia, Inglaterra y España) ya están posicionados en cuartos de final.

Los tres mayores goleadores del momento son Messi, Haaland y Mbappe. Los dos últimos son, junto con Lamine Yamal de España, los tres jugadores más caros del mundo. Y Messi, bueno, Messi es Messi.