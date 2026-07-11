Cuatro presuntos integrantes de la Anti Unión de Tepito, uno de ellos menor de edad, fueron capturados en dos acciones distintas en calles de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, en posesión de drogas y un arma de fuego.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), policías en campo patrullaban por calles de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, donde observaron a dos jóvenes que manejaban lo que parecían ser bolsas con droga, en la esquina de las calles Matamoros y Toltecas.

Los uniformados se acercaron a los sospechosos, quienes intentaron escapar pero fueron alcanzados. Luego de una revisión les aseguraron una pistola y un cargador con cinco cartuchos útiles, además de 27 dosis de marihuana.

La segunda detención se realizó en la avenida Manuel de la Peña y Peña, casi esquina con Circunvalación, en la colonia Zona Centro, alcaldía Venustiano Carranza, donde policías observaron a dos sujetos que manejaban lo que parecía ser un arma corta.

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Los oficiales les realizaron una revisión, mediante la cual les encontraron el arma de fuego corta con tres cartuchos útiles, 15 bolsas con aparente marihuana, así como una motocicleta color negro.

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La SSC informó que uno de los detenidos de 18 años de edad registra tres presentaciones al Ministerio Público por delitos contra la salud; mientras que el otro de la misma edad cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario por delitos contra la salud.

Asimismo, el sujeto de 23 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario por delitos contra la salud y una presentación al Juez Cívico por inhalar estupefacientes en la vía pública, mientras que el menor de edad tiene una presentación al Ministerio Público por el mismo delito.

Los cuatro detenidos ya fueron puestos a disposición de una agente del Ministerio Público.

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