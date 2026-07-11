La entrega de tarjetas a las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina 2026 sigue avanzando alrededor de todo el país. Esta jornada dio inicio el pasado 18 de mayo y se tiene programado que llegue a su fin el próximo 31 de julio.

Este programa otorgará 2 mil 500 pesos por estudiante a las familias beneficiarias con niñas, niños u adolescentes inscritos en cualquier año de primaria. El pago se realizará una vez al año y se espera que los fondos sean utilizados en la compra de uniformes y útiles escolares para las y los menores.

Al igual que otros programas impulsados por el actual gobierno federal, el apoyo económico se proporcionará a las y los derechohabientes a través de las tarjetas del Banco del Bienestar y aquí te contamos qué debes verificar al momento de recoger tu tarjeta.

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La entrega de tarjetas finalizará el próximo 31 de julio. Foto: Programas para el Bienestar

La Beca Rita Cetina tiene el objetivo de disminuir la deserción escolar de niñas, niños y/o adolescentes en las escuelas públicas de nivel básico en México.

¿Qué debes verificar al recibir tu tarjeta de la Beca Rita Cetina?

La ahora llamada Becas Bienestar Coordinación Nacional, compartió una serie de recomendaciones para tener presentes al momento de recoger tu tarjeta:

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Verifica que el sobre esté sellado y no esté maltratado o en mal estado.

esté y o en mal estado. Ábrelo ahí mismo y revisa que los datos de la tarjetas sean correctos y correspondan a la persona que realizó el trámite.

que los y correspondan a la persona que realizó el trámite. Verifica que los números en la tarjeta y en el sobre sean iguales .

y en el sean . No compartas con nadie el NIP provisional que viene en la hoja del sobre. Podrás cambiarlo una vez que se deposite el primer pago.

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La tarjeta deberá ser recogida por la madre, el padre o tutor que solicitó la beca. Foto: Imagen generada con IA

No te retires del módulo hasta constatar toda la información mencionada. En caso de que los datos no coincidan o te percates de cualquier otra irregularidad, avisa inmediatamente a las y los Servidores de la Educación.

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