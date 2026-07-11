La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este sábado en nueve alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza, donde se prevén precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo.

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De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el periodo de afectación está previsto entre las 14:45 y las 22:00 horas. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL

El periodo de afectación está previsto entre las 14:45 y las 22:00 horas, por lo que Protección Civil recomendó portar paraguas o impermeable, evitar tirar basura o grasas al drenaje y mantener limpias las coladeras para reducir el riesgo de encharcamientos e inundaciones.

Asimismo, pidió evitar transitar por calles inundadas o con encharcamientos, conducir con extrema precaución debido a la posible presencia de ramas, árboles u objetos arrastrados por la lluvia, y alejarse de muros, árboles, postes, cables de energía eléctrica y anuncios espectaculares que presenten riesgo de caer.

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