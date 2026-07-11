El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presenta la exposición “Familias, cultura, paz y deporte en el Mundial Social”, integrada por 42 balones decorados por familias mexicanas, en los que se plasman la diversidad, el patrimonio cultural y las tradiciones de diferentes regiones del país.

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La muestra forma parte de las actividades del Mundial Social 2026. Los balones fueron elaborados como parte del Concurso Familiar de Balones Decorados 2026, con el propósito de incentivar la participación ciudadana, la creatividad artística, la convivencia armónica y el sentido de identidad y pertenencia entre las familias mexicanas.

Foto: Especial

En cada una de las piezas se plasmó la cultura, las tradiciones y la identidad social de las entidades participantes, así como la riqueza cultural de México, mediante tejidos en crochet o elaborados a máquina y algunos bordados hechos a mano característicos de distintas regiones con técnicas artesanales ancestrales transmitidas de generación en generación.

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Los 42 balones destacan también por la diversidad de materiales empleados en su elaboración, entre ellos legos, estambres, fieltro, tela, pinturas acrílicas y de aceite, hilos naturales de algodón, madera, periódico, chaquira, hojas de tamal, lentejuela, limpiapipas, foami, fibras de joloche, semillas, piedras, diamantina, láminas de hoja de oro, cartón, cera de Campeche, plastilina y listones.

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La combinación de materiales, colores, texturas y técnicas convierte a cada balón en una pieza única, en la que las familias representaron elementos propios de sus comunidades, símbolos regionales, paisajes, personajes, costumbres y expresiones del arte popular mexicano.

Foto: Especial

La exposición incluye los trabajos ganadores del certamen nacional. El primer lugar correspondió a la familia Martín May, de Yucatán, con el diseño “Báaxal Ye’etel Puksik’ik’al”; el segundo lugar fue para el CAIC Mi Pequeño Sol, de Chiapas, con la obra “Tejido Identidad: El Corazón de la Tierra Verde”; y el tercer lugar lo obtuvo la familia Ríos Sánchez, de la Ciudad de México, con el diseño “Ollamaliztli”.

También se otorgaron menciones honoríficas a la familia Muñoz, de la Ciudad de México, por “Los colores de México en el Mundial”; a una familia del Sistema Municipal DIF de Zacualpan, Estado de México, por “Zacualmina”; y al Centro Gerontológico “Arturo Mundet”, por “El Mundet en el Mundial”.

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