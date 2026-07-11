Salónica.- Una ventanilla en un vuelo de Grecia a Alemania se desprendió minutos después del despegue, succionando parcialmente a un hombre que fue jalado de vuelta al interior del avión por otros pasajeros. El avión regresó posteriormente al aeropuerto en Grecia.

El incidente ocurrió en un vuelo matutino desde la ciudad griega de Salónica, en el norte del país, hacia Memmingen, cerca de Múnich, operado por Malta Air, una filial de Ryanair, la mayor aerolínea de bajo costo de Europa.

Ryanair indicó en un comunicado que el avión “regresó a Salónica poco después del despegue cuando una ventana de un pasajero se desprendió durante el vuelo”.

El pasajero de 61 años, quien no fue identificado por su nombre, sufrió lesiones en el cuello y el hombro, así como algunas quemaduras por fricción, según un funcionario de un hospital griego que habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a dar declaraciones públicas.

"Llevábamos volando unos 30 o 40 minutos cuando la ventanilla estalló de repente. Mi marido estaba sentado junto a ella y la mitad de su cuerpo acabó fuera del avión", relató la mujer del pasajero al canal griego Mega.

De momento se desconoce si el pasajero permanecía hospitalizado la noche del viernes.

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En tanto, pasajeros relataron a medios griegos que escucharon un fuerte estruendo, cayeron las máscaras de oxígeno y el avión comenzó a perder altitud.

Una pasajera, identificada sólo como Christina, contó a una radio de Salónica que algunos pasajeros entraron en pánico y gritaron, y que un pasajero fue succionado parcialmente por la ventana.

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“Su cabeza entera, el cuello, los hombros” fueron jalados hacia afuera por la ventana, afirmó, y añadió que quienes estaban sentados cerca de él lo metieron de nuevo al avión.

“La mayoría de la gente se había quedado dormida, habíamos cerrado los ojos. Oímos un sonido, lo describiría como el estallido de una llanta… pero muy fuerte”, relató. “Supimos de inmediato que habíamos perdido presión porque perdimos altitud”.

Dijo que hubo “gritos y chillidos”.

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✈️🇬🇷🇩🇪 Un vuelo de Ryanair entre Grecia y Alemania vivió momentos de terror cuando restos del motor rompieron una ventana.



Una pasajera de 61 años casi fue succionada al exterior y sufrió quemaduras por fricción. Autoridades ya investigan. pic.twitter.com/Q87HKdk7Xs — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) July 10, 2026

La aerolínea no ha dicho qué fue lo que causó que la ventana se desprendiera, pero la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), la agencia federal de Estados Unidos que investiga incidentes de aviación y otros importantes de transporte, informó que fue notificada de que el vuelo regresó debido a “un problema en el motor derecho y despresurización de la cabina”.

Ryanair no respondió de momento a una solicitud de comentarios sobre el problema del motor.

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Macedonia investigará incidente con avión de Ryanair, con apoyo de EU

La NTSB informó que la pesquisa estará a cargo del Comité de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aeronaves de la República de Macedonia del Norte, que, conforme a las normas internacionales de aviación, asume el liderazgo debido a que el incidente ocurrió en el espacio aéreo de ese país.

Las autoridades de Macedonia del Norte liderarán la investigación sobre lo sucedido en el vuelo de Ryanair en el que parte del cuerpo de un pasajero fue succionado y casi sale despedido del avión.

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Las normas internacionales de aviación establecen que el país cuyo espacio aéreo estaba sobrevolando la aeronave en el momento del incidente debe liderar la investigación, por lo que Macedonia del Norte coordinará las pesquisas con el apoyo de las autoridades estadounidenses, ya que el avión afectado es un Boeing 737-800 fabricado en EU, informó la agencia de noticias Makfax.

De esta forma y conforme a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), toda la información oficial sobre la investigación será difundida por las autoridades de Macedonia.

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La investigación deberá determinar si la rotura de la ventanilla estuvo relacionada con el fallo del motor y el impacto de piezas contra el fuselaje, tal como apuntaron varios expertos a medios griegos.

El caso recuerda al accidente ocurrido en 2018 en un vuelo de Southwest Airlines en Estados Unidos, cuando una pasajera falleció después de que restos de un motor dañado rompieran una ventanilla y la succionaran parcialmente hacia el exterior.

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