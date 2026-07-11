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Con motivo del Medio Maratón Ciudad de México 2026, Ecobici informó que este domingo 12 de julio adelantará el inicio de sus operaciones y comenzará a brindar servicio desde las 4:00 de la mañana, con el objetivo de apoyar la movilidad de las personas que participarán en la competencia.
Ecobici detalló que esta medida busca facilitar el acceso de los corredores a la zona de salida del evento, que iniciará en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Como parte del operativo especial, Ecobici habilitará un corral temporal en la cicloestación CE-102 Echeveste-Bolívar, el cual estará disponible de las 4:00 a las 9:00 horas.
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Este espacio permitirá a los corredores estacionar sus bicicletas de manera temporal y agilizar su llegada al Medio Maratón, ante la alta demanda que se espera durante las primeras horas del domingo.
El Medio Maratón Ciudad de México BBVA 2026 se llevará a cabo este 12 de julio, con la participación de miles de corredoras y corredores que recorrerán 21 kilómetros por algunas de las principales avenidas de la capital.
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vr/cr
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