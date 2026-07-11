Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) ayudaron a una mujer que estaba en labor de parto dentro de su casa, en la alcaldía Tlalpan, y posteriormente los llevaron a bordo de una patrulla a un hospital.

Elementos de la SSC en campo fueron alertados por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur por un reporte de una mujer que estaba por dar a luz en un inmueble de la calle Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, en la colonia Lomas de Texcalatlaco, informó la SSC.

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Cuando los oficiales llegaron al lugar fueron recibidos por un hombre de 31 años que refirió que su esposa embarazada presentaba contracciones, por lo que pidieron apoyo médico.

Sin embargo, al ver que el bebé estaba por nacer, una mujer policía recibió al bebé.

Posteriormente, los policías llevaron a la mujer y a su bebé a un hospital para recibir atención especializada, donde se les reportó estables, aseguró la SSC.

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