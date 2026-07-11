[Publicidad]
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) ayudaron a una mujer que estaba en labor de parto dentro de su casa, en la alcaldía Tlalpan, y posteriormente los llevaron a bordo de una patrulla a un hospital.
Elementos de la SSC en campo fueron alertados por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur por un reporte de una mujer que estaba por dar a luz en un inmueble de la calle Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, en la colonia Lomas de Texcalatlaco, informó la SSC.
Lee también Hallan sin vida a hombre en el camellón central de Periférico, en Lomas de Chapultepec; no ha podido ser identificado
Cuando los oficiales llegaron al lugar fueron recibidos por un hombre de 31 años que refirió que su esposa embarazada presentaba contracciones, por lo que pidieron apoyo médico.
Sin embargo, al ver que el bebé estaba por nacer, una mujer policía recibió al bebé.
Posteriormente, los policías llevaron a la mujer y a su bebé a un hospital para recibir atención especializada, donde se les reportó estables, aseguró la SSC.
[Publicidad]
Hallan a niña presuntamente abandonada en calles de Álvaro Obregón; su mamá la llevó a un parque, le pidió esperarla, pero no regresó
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Linda Noskova conquista Wimbledon y logra el mayor título de su carrera
Espectáculos
Galilea Montijo estuvo "muerta en vida" cuando su hijo, a los 11 años, le dijo que quería vivir con su papá
Autopistas
Qué significa el testigo de un zapato en el tablero del auto
Descubre y Compra
Amazon México rebaja OPPO A6k Morado en menos de 5 mil pesos; no dejes pasar el descuento del 35%
Fútbol
¿Dónde ver Argentina vs Suiza EN VIVO? Canales y horarios de los Cuartos de Final
La Roja
Muere automovilista tras bajar a reclamar a un trailero en Tlalnepantla
Viral
Otro sismo sacude Venezuela, revive el temor entre la población
Sergio Flores
The Rolling Stones estrena ‘Foreign Tongues’, blues rock británico en su maxima expresión