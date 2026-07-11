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Ciudad Juárez.- Un grupo de cinco migrantes que estaban privados de la libertad fueron rescatados en las últimas horas.
El rescate se realizó por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) durante un operativo realizado la tarde del viernes en Ciudad Juárez, Chihuahua.
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Según se detalló, la intervención se activó luego de que se detectara una presunta privación ilegal de la libertad, en atención a un reporte ciudadano.
Fue ahí que elementos de la Policía del Estado se movilizaron de hacia un domicilio ubicado en la colonia Plutarco Elías Calles.
Al llegar al inmueble, los agentes escucharon gritos de auxilio provenientes del interior, por lo que ingresaron para salvaguardar la integridad de las víctimas ante el riesgo inminente.
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En el lugar fue detenido Kevin Rubén M. M., de 18 años de edad, quien portaba un arma de fuego corta.
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Durante la inspección del domicilio, los policías estatales localizaron y aseguraron otra arma de fuego corta, un arma larga y lograron poner a salvo a las cinco personas migrantes.
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El detenido y el armamento asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.
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