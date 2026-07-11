Este sábado continúa la actividad de los cuartos de final del Mundial 2026 con dos partidos atractivos, y el último de ellos será el que protagonicen Argentina y Suiza en el estadio de Kansas City.

Después del polémico triunfo sobre Egipto en octavos de final, la Albiceleste toma el reto de medirse contra Suiza, que eliminó de forma agónica a Colombia en una definición por penaltis.

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Comandados por Lionel Messi, los argentinos buscan instalarse en semifinales de la Copa del Mundo una vez más, pero los Suizos llegan con los ánimos a tope después de la clasificación agónica frente a los cafeteros.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo el partido.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO ARGENTINA VS SUIZA?

Día: sábado 11 de julio

Horario: 19:00 horas

Estadio: Kansas City

Transmisión: VIX Premium

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