Si ya estás planeando tus vacaciones de verano 2026, contar con un equipaje resistente y funcional puede hacer la diferencia durante tu viaje.

Pensando en ello, Amazon México puso en oferta el Rumbo Set de Maletas ABS Ultra Resistente, un paquete de cuatro piezas que destaca por su durabilidad, diseño moderno y gran capacidad, ideal para escapadas de fin de semana o viajes internacionales.

Lo mejor es que este set cuenta con un atractivo descuento por tiempo limitado, convirtiéndose en una excelente oportunidad para renovar tus maletas antes de la temporada alta de vacaciones.

¿Qué incluye el set de maletas Rumbo?

El paquete está compuesto por cuatro maletas rígidas de diferentes tamaños para adaptarse a cualquier tipo de viaje:

Maleta de 16 pulgadas, perfecta como equipaje de mano.

Maleta de 20 pulgadas para viajes cortos.

Maleta de 24 pulgadas con mayor capacidad para vacaciones de varios días.

Maleta de 28 pulgadas, ideal para viajes largos o familiares.

Gracias a esta variedad de tamaños, tendrás la opción adecuada para cualquier destino sin necesidad de comprar equipaje adicional.

RUMBO Set de Maletas ABS Ultra Resistente. Ver oferta en Amazon México

¿Por qué vale la pena comprar el set de maletas Rumbo?

Uno de los principales atractivos de este juego de maletas es que está fabricado con ABS de alta resistencia, un material ligero que ayuda a proteger tus pertenencias frente a golpes y el manejo durante los traslados.

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Entre sus características destacan:

Fabricación en ABS ultrarresistente.

Diseño rígido que brinda mayor protección al equipaje.

Cuatro tamaños diferentes para todo tipo de viajes.

Ruedas giratorias de 360 grados para facilitar el desplazamiento.

Asa telescópica de aluminio con ajuste de altura.

Asas laterales y superiores para un manejo cómodo.

Interior con compartimentos organizadores y correas de sujeción.

Diseño moderno disponible en diferentes colores.

Además, las maletas pueden guardarse una dentro de otra, lo que facilita su almacenamiento cuando no están en uso.