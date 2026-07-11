En internet abundan los dobles de celebridades, pero pocos han causado tanto revuelo como Anastasia Kostromitina, una modelo rusa de 24 años que se volvió viral porque miles de usuarios aseguran que es prácticamente la versión femenina de Erling Haaland, el temible delantero del Manchester City. Su parecido es tan sorprendente que, en más de una ocasión, las imágenes de ambos han provocado confusión entre los internautas.

Originaria de Rusia y residente en Moscú, Anastasia desarrolla una carrera profesional en el modelaje bajo la agencia Motion Models. Ha participado en campañas de moda, publicidad y proyectos comerciales para marcas internacionales como Clarins, Dyson, Uniqlo y Lamoda, mientras que en redes sociales suma cada vez más seguidores atraídos por el detalle que la hizo famosa: su innegable parecido con el futbolista noruego.

Nació en Rusia y reside en la ciudad de Moscú. Su madre es originaria de Siberia (Irkutsk) y su padre de Moscú. Instagram nas__kos

Los usuarios destacan que ambos comparten una estructura facial muy marcada, la forma de los ojos, una frente amplia, el cabello rubio y hasta expresiones casi idénticas. Aunque Anastasia mide 1.70 metros, bastante menos que Haaland, su apariencia ha sido suficiente para que muchos la bauticen como el "clon femenino" del delantero.

Sin embargo, la modelo ha reconocido que no siempre disfrutó de la comparación. En entrevistas con medios como The Sun, contó que al principio le resultaba incómodo que la relacionaran constantemente con un deportista hombre, especialmente por el físico robusto que caracteriza al atacante noruego. Con el paso del tiempo decidió cambiar de perspectiva y comenzó a tomarse el asunto con humor.

Anastasia Kostromitina recrea momentos de Erling Haaland. Instagram nas__kos

Lejos de molestarse, Anastasia aprovechó la enorme atención que despertaba y empezó a recrear algunas de las fotografías y celebraciones de gol más famosas de Haaland. Los videos y publicaciones en TikTok e Instagram rápidamente acumularon millones de reproducciones, convirtiéndola en un fenómeno viral.

Anastasia Kostromitina recrea momentos de Erling Haaland. Instagram nas__kos

Anastasia Kostromitina recrea momentos de Erling Haaland. Instagram nas__kos

¿Por qué Erling Haaland es una sensación en redes?

El parecido con Anastasia ha llamado la atención porque Erling Haaland no sólo es uno de los mejores futbolistas del mundo, sino también una de las figuras deportivas más populares en redes sociales. El delantero noruego se hizo famoso por su extraordinaria capacidad goleadora desde muy joven y terminó de consolidarse con el Manchester City, club con el que rompió récords de anotaciones y conquistó la Premier League, la Champions League y el histórico triplete en la temporada 2022-2023.

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Además de sus goles, Haaland suele generar conversación por sus peculiares celebraciones, su larga cabellera rubia, su imponente físico de casi dos metros de estatura y su personalidad relajada fuera de las canchas. Sus fotografías, entrenamientos y momentos cotidianos acumulan millones de interacciones, lo que explica por qué cualquier persona que guarde un parecido con él termina convirtiéndose rápidamente en tema de conversación en internet.

Hoy, Anastasia Kostromitina ha demostrado que un parecido inesperado también puede abrir puertas. Lo que comenzó como una comparación casual terminó por convertirla en una de las modelos más comentadas en redes sociales, donde muchos siguen preguntándose si realmente existe alguien que se parezca tanto a Erling Haaland.

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