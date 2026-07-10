México quedó eliminado de la Copa del Mundo de 2026, luego de su derrota ante la selección de Inglaterra, pero no de la fiesta mundialista.

El ambiente del país como uno de los tres anfitriones es inigualable y para seguir “dentro” del Mundial, muchos han adoptado a la selección de Noruega como su equipo. Y este apoyo ya llegó al astro noruego Erling Haaland.

Las muestras de aliento y cariño hacia el delantero del Manchester City son incontables para el futbolista de Noruega, pero también han manifestado su deseo porque cobren venganza por México, frente a la selección inglesa.

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Mensaje de Erling Haaland para los aficionados mexicanos - Foto: Captura de pantalla de Instagram

Erling respondió con el famoso “¿Y si sí?” a un aficionado que pedía en redes sociales, con un cómico video bailando, “venga Haaland, vénganos”. Esta acicón de viralizó de inmediato.

Así como la reacción a una banda mexicana que llevó la famosa canción de Haaland a una versión norteña. El goleador noruego respondió “les escucho” junto a un emoji de una bandera de México y un taco.

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Al video de la embajada de Noruega en México también respondió con unos emojis de las banderas de ambos países y un saludo que confirma la buena relación durante esta Copa del Mundo de 2026.

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