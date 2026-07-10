Javier “Chicharito” Hernández, quien actualmente es analista deportivo y comentarista de FOX Sports, desmintió las acusaciones de los periodistas Hugo Balassone y Gonzalo Bonadeo. El exfutbolista de Chivas negó las presuntas críticas en las que sentenció que los argentinos “son campeones del mundo, pero muy mala gente”.

“Jamás dije eso. Solo lo dije en singular hacia ese 'periodista' maleducado. Nada fue en contra de Argentina, sino sobre el comportamiento de esa persona. Quieren inventar que odio a los argentinos. Los mismos que inventaron cosas espantosas de su selección por años. Tengo gran afecto por Argentina y grandes amigos allí”, escribió Hernández Balcázar en su cuenta de Instagram junto a un par de fotografías de su cobertura en la Copa del Mundo de 2026. Una de ellas en el partido que Argentina y Egipto disputaron en el Estadio Atlanta, durante los Octavos de Final del torneo de la FIFA.

Las palabras de “Chicharito” se dieron después de que, en días anteriores, el periodista deportivo Hugo Balassone reveló que se “picó” con él durante el compromiso de “La Albiceleste” y “Los Faraones”. Además de un cruce de palabras, el comunicador de TyC Sports acusó a Javier Hernández de mirarlo retadoramente y de insinuar que la selección de Argentina “robó” y "recibió ayudas del arbitraje" durante la instancia eliminatoria contra Egipto.

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Mensaje de "Chicharito" Hernández, tras protagonizar una polémica con dos periodistas argentinos - Foto: @ch14_ en X

A la par del testimonio de Hugo Balassone, el periodista Gonzalo Bonadeo también compartió cómo vivió el momento. Durante una transmisión en vivo aseguró que Hernández criticó a los argentinos al calificarlos como “muy mala gente”.

El mensaje de “Chicharito” Hernández continuó con un “abrazo” para Argentina, donde sentenció que “una mala experiencia con una persona nunca representa a un país entero. He conocido a argentinos increíbles, mexicanos increíbles y personas difíciles de muchas nacionalidades. Generalizar solo nos aleja de la verdad”.

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“La rivalidad puede quedarse en la cancha. El respeto debe permanecer fuera de ella. Ojalá que el futbol siga siendo una oportunidad para competir, aprender y unirnos. No una excusa para separarnos. Un abrazo para toda Argentina”, concluyó el exfutbolista de Chivas.

En dicho partido, los goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández le dieron la victoria (3-2) a Argentina en los Octavos de Final de la Copa del Mundo ante Egipto.

Sin embargo, el duelo sí estuvo envuelto en polémica arbitral. El entrenador de "Los Faraones", Hossam Hassan, denunció que su selección “sufrió una injusticia” frente a Argentina, donde particularmente criticó la actuación del VAR por no señalar un penal y la anulación de un gol.

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En la siguiente instancia eliminatoria, misma que se disputará el 11 de julio, “La Albiceleste” se medirá ante Suiza por un boleto a las semifinales del Mundial de 2026.

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