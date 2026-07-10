Los Ángeles.— Luis de la Fuente, seleccionador español, aseguró que la potencial eliminatoria de semifinales del Mundial contra Francia “no existe” para ellos, ya que piensan únicamente en los cuartos de final contra Bélgica, sin cábalas de lo que les puede llegar en el torneo.

“Vimos el partido de Francia. Fue bastante superior, ganó bien el partido. Ha demostrado el potencial futbolístico que tiene. Te garantizo que no pensamos más que en Bélgica. Si pasamos a Bélgica, hablaremos lo que quieran de Francia. Como profesionales, te garantizo que Francia no existe [todavía] para nosotros”, dijo el estratega ibérico en la rueda de prensa de la víspera del encuentro contra los belgas por los cuartos de final.

Francia clasificó a semifinales después de ganar 2-0 a Marruecos, un pase que espera conseguir España contra los belgas.

“Bélgica es una selección muy potente. Si estamos los dos en cuartos es porque estamos entre los ocho mejores equipos del mundo. Es el partido más difícil al que nos enfrentamos, seguro”, analizó previo a un juego que será complejo para los españoles.

Por otro lado, De la Fuente declaró que su equipo sigue progresando en confianza y que llega en buen momento al partido frente a los Diablos Rojos.

“Uno va construyendo la confianza y una base más sólida a medida que van pasando los partidos y si vas ganando, vas generando confianza. El partido contra Portugal fue importante, pero llegábamos muy bien”, declaró el técnico de La Furia Roja.

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