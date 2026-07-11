Cecilia Tijerina se lanzó contra Pedro Sola, quien esta semana dijo que no le gustaba ver perros en lugares públicos y hasta habló de envenenarlos, y recordó cuando el conductor de "Ventaneando" le dijo que estaba loca.

En su cuenta de Facebook, la actriz de "La rosa de Guadalupe" detalló el día en que “Pedrito” se refirió a ella con ese adjetivo, pero ahora solicita que sea él quien vaya al psicólogo.

“Hace años, después de que trabajé en la telenovela 'La verdad oculta', Pedro Sola habló de mí: ‘Ella es muy buena actriz, nada más que está medio loca, una vez nos dio una entrevista muy rara’. Yo hasta le agradecí el comentario”, redactó Cecilia.

Ahora, apuntó la actriz, prefiere estar loca a ser alguien como él. Y también arremetió, sin mencionarla, a alguien que parece ser Pati Chapoy, quien rio cuando Sola habló de su aversión a los perros.

Lee también Pepillo Origel le lanza indirecta a Pedro Sola sobre el maltrato animal: "no vaya a ser el diablo"

“Le digo ‘Si tú estás cuerdo, yo prefiero estar ‘medio loca’.Y a la otrale digo ‘Ustedes son los que necesitan ir al psicólogo.No es normal tener tanto odio a seres inocentes que solamente nos dan amor y querer envenenarlos.Y tú estás de acuerdo con él y hasta te da risa que está incitando a la gente a cometer un crimen”, subrayó.

[Publicidad]

El comentario contabiliza cerca de 4 mil likes y varios comentarios de apoyo a Cecilia Tijerina, como el de Julianna Maldonado quien escribió que los perros son mejores que ellos.

“Pedro Sola según se disculpó y hasta cierto modo se retractó, pero supongo que lo hizo para que no lo corrieran”, comentó por su parte la usuaria Patricia McClen.

Activa en opiniones

Cecilia, quien había permanecido por años alejada de la pantalla, se hizo mediática en mayo pasado cuando reveló malos tratos del elenco de la telenovela "Muchachitas" donde participó en los albores de los 90s.

[Publicidad]

En esa producción compartió créditos estelares con Kate del Castillo, Tiaré Scanda y Emma Laura, a quien señaló de haber provocado el despido de alguien de producción.

“No me caen bien, hicieron cosas feas y ella lo saben; pasaron cosas muy desagradables y muy feas”, dijo en el programa "Hoy".

Lee también No fue nuevo, "Ventaneando" y su historial de dichos contra perros

[Publicidad]

rad