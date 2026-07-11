A finales de julio las noches se iluminarán con la magnética presencia de la Luna de Ciervo 2026. Esta será la segunda Luna llena del verano y ofrecerá un espectáculo astronómico digno de apreciar.

Si eres amante de los astros no querrás perderte este plenilunio, pues se perfila como uno de los eventos más esperados de julio y llegará para cerrar un mes lleno de fenómenos únicos, como la lluvia de estrellas de las Delta Acuáridas del Sur o un minidesfile planetario.

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Tómate unos minutos para admirar la Luna llena de julio del 2026 desde México. Foto: Luis Camacho | EL UNIVERSAL

¿Cuándo ver la Luna de Ciervo en julio de 2026?

De acuerdo con Star Walk, el portal especializado en astronomía, esta Luna llena podrá verse del martes 28 al jueves 30 de julio. No obstante, alcanzará su punto de máximo esplendor el miércoles 29 de julio a las 14:36 UTC/GMT, es decir, a las 8:36 de la mañana (horario del centro de México). Este será el momento en el que la Luna llena llegue a su pico en tamaño y brillo.

A pesar de que en México habrá luz de día durante el momento de fase llena exacta del satélite natural de la Tierra, este podrá verse totalmente iluminado y brillante desde que salga al cielo al atardecer y durante la noche del mismo 29 de julio.

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Esta Luna llena podrá verse en todo el territorio nacional, siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan. Foto: EFE / Esteban Biba

Recomendaciones para ver la Luna de ciervo 2026

En la Ciudad de México uno de los mejores momentos para observar este plenilunio será alrededor de las 19:34 PM del miércoles 29 de julio.

Se recomienda revisar el clima en tu localidad, pues las fuertes precipitaciones generadas por la temporada de lluvias pueden provocar que la Luna llena no sea visible. Asimismo, esto ayudará a estar preparado para las temperaturas esperadas.

Otros tips para observar la Luna de Ciervo en julio de 2026 son:

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Alejarse de la contaminación lumínica de 15 a 20 minutos antes de buscar la Luna.

de la de 15 a 20 minutos antes de buscar la Luna. Usar binoculares o un telescopio para apreciar los detalles de la cara de la Luna que estará totalmente iluminada.

o un para apreciar los detalles de la cara de la Luna que estará totalmente iluminada. Buscar explanadas, terrazas o espacios alejados de muchos edificios altos que puedan bloquear la vista al satélite.

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