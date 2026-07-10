Este traerá consigo un nuevo paisaje nocturno para aquellos que disfrutan de observar cuerpos celestes en el cielo. Julio ofrecerá un desfile de planetas en sus primeros días, un fenómeno conocido como alineación planetaria.

Los eventos astronómicos continúan sorprendiendo este 2026 y, durante el mes de julio, tres planetas coincidirán en el cielo antes del amanecer, ofreciendo una oportunidad para quienes se divierten de fotografiar los astros.

Aunque se ha popularizado el término "desfile planetario", especialistas explican que no se trata de una alineación perfecta, sino de una configuración en la que varios planetas son visibles desde la Tierra durante un periodo de tiempo.

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Este minidesfile de planetas estará conformado por Saturno, Urano, Marte y la Luna. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿A qué hora se verá la alineación de planetas?

De acuerdo con la agencia espacial de la NASA, este suceso ocurrirá antes del amanecer de la segunda semana del mes, específicamente los días 11 y 12 de julio, cuando los planetas alcancen una mejor posición sobre el horizonte.

El momento ideal será entre las 4:00 y las 5:30 de la madrugada, poco antes de la salida del Sol. Para disfrutar de una mejor vista, se recomienda buscar un sitio con poca contaminación lumínica y el horizonte despejado hacia el este.

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¿Qué planetas se podrán ver?

De acuerdo con el portal digital de la NASA, durante las madrugadas de julio será posible observar los siguientes planetas en el territorio mexicano:

Marte : se verá como un pequeño punto de luz rojiza y será ubicable gracias a la Luna en fase menguante.

: se verá como un pequeño punto de luz rojiza y será ubicable gracias a la Luna en fase menguante. Saturno : visible durante gran parte de la madrugada gracias a su intenso brillo en el cielo matutino.

: visible durante gran parte de la madrugada gracias a su intenso brillo en el cielo matutino. Urano: será más tenue, es observable únicamente con binoculares o un telescopio.

será más tenue, es observable únicamente con binoculares o un telescopio. Luna: el satélite natural de la Tirra encabezará esta formación en el cielo, servirá para localizar a los demás astros.

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Aunque el fenómeno recibe el nombre de desfile planetario, los astrónomos señalan que los planetas no se alinean físicamente. Lo que ocurre es que, desde la perspectiva de la Tierra, varios de ellos coinciden visualmente en el cielo.

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Recomendaciones para observar el fenómeno

Si deseas disfrutar del desfile planetario, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Busca un lugar alejado de las luces de la ciudad.

Observa el cielo entre las 4:00 y las 5:30 horas.

Dirige la vista hacia el horizonte este antes del amanecer.

Si cuentas con binoculares o un telescopio , podrás localizar también a Urano.

o un , podrás localizar también a Urano. Utiliza aplicaciones de astronomía para identificar fácilmente la posición de cada planeta.

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