Este sábado 11 de julio a las 15:00 horas la Selección de Noruega se enfrentará a Inglaterra en la ronda de cuartos de final de la Copa Mundial 2026, en el Estadio Miami en Estados Unidos, disputando su pase a la semifinal del torneo.

Luego de la eliminación de la Selección Mexicana el pasado domingo 5 de julio contra Inglaterra, los aficionados han elegido a un nuevo favorito para llevarse la copa a casa y el reconocimiento de 48 países del mundo.

En los últimos días, los apodados "Vikingos Rojos" se han posicionado bajo los reflectores, convirtiéndose en los nuevos favoritos de la hinchada mexicana, específicamente, el jugador número 9, el delantero de Manchester City F.C. Erling Haaland.

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FOTO: @ManCityES

Emotivo video de Erling Haaland reaparece en redes

El conmovedor momento ocurrió en diciembre de 2023, cuando el jugador noruego envió un mensaje a Vinícius Corrêa "Mini Haaland", un pequeño fanático brasileño, quien aquel entonces era víctima de acoso escolar por llevar el cabello largo y atado en una media coleta como el jugador, característica que lo distingue dentro y fuera de la cancha.

Al enterarse de la situación de Vini, el futbolista le mandó un mensaje de felicitación por su cumpleaños y una reflexión. "Hola Vini, aquí Erling. Escuché que eres el Erling Haaland brasileño y lo aprecio. Me alegra saberlo", dijo.

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"El cabello largo es muy lindo, así que mantén el tuyo y que no te importe lo que digan los demás. Además, ¡feliz cumpleaños!", añadió el jugador en el mensaje que ha circulado en redes sociales y comentado por usuarios.

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Haaland, grabó un video para un niño que sufría bullying por tener el cabello largo: "Tu cabello largo es lindo, no te preocupes por lo que digan los demás" pic.twitter.com/3cwZUugukO — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) July 10, 2026

Al mismo tiempo en el video se muestra la reacción del pequeño al recibir el mensaje personalizado. El niño, originario de Santa Catarina en Brasil, lleva puesta una camiseta del Manchester City y su rostro se ilumina con una gran sonrisa.

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Finalmente, el jugador noruego se ha vuelto tendencia en diversos foros de plataformas digitales, adoptando el papel del próximo "vengador" del equipo tricolor, frente a su juego con la Selección de Inglaterra en los cuartos de final.

Como era de esperarse, el video fue comentado por diversos internautas en redes, quienes enfatizan la noble personalidad del futbolista. "Haaland es muy simpático con los niños", "Además de esforzarse al máximo, jugar con pasión, es sumamente humilde y carismático con todos", escriben.

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