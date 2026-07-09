Las goteras y las humedades son algunos de los problemas más comunes en las viviendas, especialmente durante la temporada de lluvias. Aunque muchas veces comienzan como pequeñas manchas en las paredes o el techo, con el tiempo pueden provocar daños estructurales, desprendimiento de pintura y la aparición de hongos y moho.

De acuerdo con especialistas en mantenimiento y rehabilitación de viviendas, la mejor manera de combatir las filtraciones es la prevención. Realizar revisiones periódicas y atender las primeras señales de humedad puede evitar reparaciones más costosas y reducir el deterioro de la vivienda.

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El mantenimiento del techo es la primera línea de defensa

Según el portal especializado en mantenimiento y rehabilitación de inmuebles Primer Grupo Gran Vía, una de las principales recomendaciones es revisar periódicamente techos y azoteas para detectar encharcamientos, desgaste del impermeabilizante o la presencia de grietas.

Los expertos señalan que las fisuras profundas deben repararse adecuadamente antes de impermeabilizar nuevamente la superficie. Para ello, se recomienda limpiar la zona afectada y utilizar selladores específicos para exteriores que ayuden a impedir el paso del agua.

Otro aspecto fundamental es la limpieza de canalones y bajantes. El sitio especializado en hogar y decoración TuHogar explica que la acumulación de hojas, tierra o basura puede impedir el correcto desagüe del agua de lluvia y favorecer filtraciones hacia muros y techos.

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Asimismo, se aconseja inspeccionar las uniones de ventanas, puertas y marcos exteriores. Los selladores deteriorados o cuarteados pierden su capacidad de impedir el ingreso de agua, por lo que es recomendable retirarlos y reemplazarlos cuando presenten signos de desgaste.

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La ventilación ayuda a combatir la humedad en interiores

La humedad no siempre proviene del exterior. Actividades cotidianas como cocinar, bañarse o secar ropa dentro de habitaciones cerradas incrementan la condensación y favorecen la aparición de moho.

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De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), mantener una adecuada ventilación en el hogar es una de las medidas más efectivas para reducir la humedad y prevenir el crecimiento de hongos. Por ello, especialistas recomiendan abrir las ventanas diariamente y utilizar extractores de aire en baños y cocinas.

Los expertos también sugieren evitar secar ropa húmeda en espacios cerrados, ya que el agua que se evapora termina impregnándose en paredes, techos y muebles.

En viviendas ubicadas en zonas con altos niveles de humedad, el uso de deshumidificadores puede contribuir a mantener niveles adecuados de humedad ambiental y disminuir la condensación.

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Finalmente, los especialistas coinciden en que las manchas negras o los primeros indicios de moho no deben ignorarse. Atender el problema desde su aparición permite evitar que los hongos se propaguen y provoquen mayores afectaciones en el hogar.

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