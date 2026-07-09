La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) condenó las declaraciones del conductor Pedro Sola, quien expresó, en un programa de televisión, intolerancia hacia los animales de compañía en establecimientos públicos, incitando de manera irresponsable a envenenarlos, aunque dos días después se disculpó.

La Procuraduría expuso que tales declaraciones no solo resultan inaceptables en una sociedad que reconoce a los animales como seres sintientes, sino que pueden propiciar y normalizar actos de violencia y maltrato animal, conductas expresamente prohibidas y sancionadas por la legislación vigente en los Estados Unidos Mexicanos y la Ciudad de México.

Pedro Sola confesó que no tolera a los perros en los establecimientos.

“La PAOT rechaza categóricamente cualquier expresión que normalice o promueva el daño a los animales, ya que atentan contra su dignidad, la convivencia armónica y los avances en materia de protección animal alcanzados en nuestra ciudad. El maltrato animal representa una grave problemática social en México y particularmente en la CDMX”, señaló la Procuraduría.

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Aumentan las denuncias por maltrato animal

Datos de la PAOT precisan que durante el año 2019 se registraron un total de mil 868 denuncias por maltrato animal (violencia física, abandono, negligencia y condiciones de hacinamiento); mientras que para el año 2025 dicha cifra ascendió a tres mil 868 denuncias. Este incremento evidencia la persistencia e incluso el agravamiento de una problemática real y vigente en la Ciudad.

A nivel nacional, se estima que siete de cada 10 animales de compañía sufren alguna forma de maltrato, según una investigación de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado.

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La PAOT destacó que el maltrato animal representa una grave problemática social en México y particularmente en la CDMX. Foto: Fabián Evaristo / EL UNIVERSAL

“Estos hechos no son aislados; reflejan una cultura que aún debe evolucionar hacia el respeto pleno a los seres sintientes”, dijo la Procuraduría.

Por lo anterior, la PAOT reafirmó su compromiso con el bienestar animal y su protección, conminando a la sociedad a denunciar todo acto de maltrato y promover el respeto hacia los animales de compañía, quienes forman parte fundamental de muchas familias mexicanas.

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Asimismo, exhortó a los medios de comunicación, figuras públicas y líderes de opinión a ejercer su influencia con responsabilidad social, evitando expresiones que atenten contra el bienestar animal, a fin de fomentar una convivencia armónica basada en el respeto y el compromiso con el cuidado y la protección de todos los animales, contribuyendo así a construir un país más consciente, ético y justo.

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