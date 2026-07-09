Tenancingo, Estado de México.- La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, fue imputada por el delito de simulación de secuestro ante un juez con sede en dicho municipio, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) estableciera que el secuestro del que dijo ser víctima el pasado 31 de mayo habría sido planeado por ella misma.

La defensa de Nápoles Pacheco solicitó al juez que la audiencia fuera privada ya que la pareja de la alcaldesa así como su cuñado, quienes también fueron señalados de participar en el autosecuestro, no han sido detenidos.

En tanto el Ministerio Público manifestó que parte de la información que se daría a conocer durante la audiencia, no podía ser dada a conocer principalmente a medios de comunicación ya que podrían obstaculizar la investigación y el debido proceso.

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La audiencia de formulación de imputación contra la alcaldesa se originó tras la simulación de su secuestro con la finalidad de obtener una cantidad de dinero y justificar un faltante de 40 millones de pesos de las arcas del Ayuntamiento de Tenancingo.

Mientras se desarrollará el proceso judicial, afuera de los Juzgados vecinos de este municipio se manifestaron con lonas y pancartas para exigir la renuncia de la alcaldesa.

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Por el delito de simulación de secuestro ya fueron detenidos Christian “N”, Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”.

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En tanto, por ahora se desconoce la ubicación de José Roberto “N”, y Óscar “N”, esposo y cuñado de la alcaldesa morenista.

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