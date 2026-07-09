Un crimen que parecía resuelto, una condena que podría estar equivocada y una periodista obligada a cuestionar su propia investigación son los elementos centrales de "Truth Be Told", serie protagonizada por Octavia Spencer.

La historia sigue a Poppy Parnell (Spencer), una periodista especializada en crimen que, años atrás, ayudó a la captura y condena de Warren Cave (Aaron Paul) por el asesinato de Stanford Chuck Buhrman, un profesor y padre de familia; aunque él siempre sostuvo que era inocente.

Tras la aparición de nuevas evidencias, Poppy decide volver a revisar el caso a través de su podcast, mientras enfrenta la posibilidad de que su propio trabajo haya contribuido a una injusticia.

Basada en la novela "Are You Sleeping?", de la escritora Kathleen Barber, la producción aborda un tema que se mantiene vigente: la influencia de los medios y la opinión pública sobre la percepción de una persona, incluso, antes de que la verdad salga a luz.

Uno de los puntos más interesantes de la serie es la manera en que muestra el lado más complejo del periodismo de investigación; y es que, plantea preguntas sobre la responsabilidad de quienes cuentan una historia, pero también sobre la rapidez con la que la sociedad suele emitir juicios, aún sin una verdad completa.

Tal fue el éxito de la primera temporada, que el libro tuvo que cambiar su título por “Truth be told”, para que lo relacionarán con la serie.

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Dónde ver: Prime Video