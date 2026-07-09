La creadora digital Lupita Reynoso generó conversación en redes, luego de revelar que está considerando emprender acciones legales contra su familia, a quienes señala de realizar constantes burlas y comentarios negativos a su persona.

Fue a través de un video compartido en sus plataformas digitales donde la creadora de contenido, originaria de Tepatitlán de Morelos en Jalisco, habló sobre el conflicto familiar y compartió su sentir con sus seguidores.

"Ya estoy cansada, estoy cansada", aseguró Reynoso de 22 años entre lágrimas, explicando que la situación ha escalado al punto de considerar una demanda. La declaración rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

Lee también: ¿Qué pasa si buscas Erling Haaland en Google?; el homenaje del buscador al jugador de Noruega

Imagen: Freepik

¿Qué reveló la creadora de contenido?

Según explicó la también psicóloga, durante un tiempo ha sido blanco de comentarios, burlas y descalificaciones por parte de algunos integrantes de su familia, situación que, afirma, ha impactado de gran manera en su salud mental y emocional.

Con más de 69 mil seguidores, Lupita dio a conocer que recientemente se habría enterado de la existencia de un grupo familiar de WhatsApp, llamado "La influencer de Temu del rancho", utilizado para burlarse de su carrera como creadora.

[Publicidad]

Lupita aseguró que busca poner un alto a este tipo de conductas, ya que son alrededor de 12 personas que comparten sus videos y fotografías en este grupo con el objetivo de realizar comentarios despectivos de su trabajo.

Lee también: VIDEO: Dr Simi sorprende en programa de James Corden con divertido baile; reacción se vuelve viral

La creadora agregó que este sería su último video, ya que no piensa seguir tolerando este tipo de gestos por parte de quienes se esperaba un apoyo a su sueño. "Pensé que mi familia me iba a apoyar, que iba a compartir mis videos, pero nada", lamentó.

[Publicidad]

Usuarios en redes reaccionan al conflicto familiar

Como suele ocurrir con este tipo de casos digitales, las opiniones de los usuarios estuvieron divididas. Algunos usuarios respaldaron a Lupita y señalaron que nadie debe tolerar violencia psicológica o humillaciones.

Asimismo, diversos artistas creadores de contenido mexicanos como Berth Oh, Ixpanea, Lizbeth Rodríguez, Braulio Rodríguez y la rapera mexicana Snow Tha Product, mostraron su apoyo a la creadora, animándola a continuar con su sueño y compartiendo algunas experiencias similares que atravesaron en sus trayectorias.

"Usted sígale chin***do pa que les arda más y más, que esas lágrimas en unos años sean de felicidad por haberlo logrado", escribió Bert Oh. "No les des importancia, haz corte de caja aunque sea la propia sangre", añadió el cantante mexicano Cornelio Vega en comentarios.

[Publicidad]

También te interesará:

¿Qué hacer cuando las hojas de tus plantas se ponen amarillas?; conoce el truco para recuperar su color

¿Cómo eliminar manchas de sudor de camisetas blancas?; consulta aquí el método efectivo

[Publicidad]

Limpieza profunda en el hogar; el método paso a paso para lavar colchones y sofás sin esfuerzo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm