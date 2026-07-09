Atlante está a las puertas de escribir uno de los capítulos más importantes de su historia. Luego de años de lucha, reconstrucción y éxitos deportivos que mantuvieron viva la ilusión de su afición, los Potros de Hierro volverán a competir en la máxima categoría del futbol mexicano en el Apertura 2026.

El histórico conjunto azulgrana, que ocupará la plaza de Mazatlán FC, iniciará una nueva etapa bajo el mando de Miguel Herrera, con la misión de demostrar que su regreso al balompié nacional qué todavía tiene mucho que dar.

Con la expectativa creciendo entre sus seguidores y la cuenta regresiva en marcha para su debut ante Necaxa, el club presentó el uniforme que lo acompañará en este esperado retorno.

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Bajo el respaldo de la marca mexicana Charly, el club mostró las tres equipaciones que vestirán.

La primera mantiene la esencia que ha acompañado a la institución a lo largo de su historia, con el tradicional diseño en azulgrana; la segunda apuesta por la elegancia del color blanco como protagonista; teniendo en el pecho dos líneas azulgranas.

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"Las playeras están espectaculares, reflejan los colores de nuestro club. Las vamos a portar con mucho orgullo, un uniforme de primera", mencionó Miguel Herrera.

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