La Selección Mexicana Sub-20 tiene una misión de alta importancia en los próximos días, cuando dispute el Campeonato de Concacaf de la categoría, en Puebla y la Ciudad de México.

Entre el 25 de julio y 9 de agosto, el cuadro dirigido por Alex Diego debe conquistar el certamen para poder sellar su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Siempre, estar en los Juegos Olímpicos es importante para México. Por lo tanto, le estamos dando mucha importancia al Preolímpico que va a arrancar a finales de este mes en la ciudad de Puebla”, declaró Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF.

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Andrés Lillini, director de Selecciones Nacionales menores, ya trabaja hombro a hombro con el técnico del Tricolor Sub-20, con la obligación de clasificar a los Olímpicos, pero también al Mundial de la categoría el próximo año.

“Es un evento importante y difícil, porque en el Preolímpico solamente califica un equipo, ya que Estados Unidos tiene garantizada su plaza al ser sede de Los Ángeles (2028). Entonces, estamos enfocados en eso, y [Andrés] Lillini ya está trabajando con su cuerpo técnico [de Alex Diego]”, agregó el directivo.

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Para clasificar al Mundial Sub-20 bastará con llegar a las semifinales; en caso de llegar a la final, contra Estados Unidos, el boleto a Los Ángeles 2028 será de ellos.

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