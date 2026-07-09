La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Héctor Alonso Romero Gutiérrez, recorrieron el Aeropuerto Internacional de Cancún con el fin de supervisar avances y coordinar acciones para mejorar la atención a pasajeras y pasajeros, y la operación aduanera.

Durante dicha visita, la mandataria estatal y el funcionario visitaron el área de entrega de equipaje e inspeccionaron las actividades cuyo tiempo de espera se ha logrado reducir y eficientar, en busca de áreas de oportunidad.

Lezama y Romero Gutiérrez dieron a conocer la adquisión, en breve, de nuevos escáneres especializados por la Dirección de Aduanas, y la contratación de más personal con la finalidad de reforzar labores de supervisión "y así mantener los estándares de seguridad en la terminal aérea".

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Además, se dio seguimiento al proyecto del Recinto Fiscalizado del Sur de esta entidad, para impulsar la infraestructura logística y aduanera, y el comercio exterior, de Quintana Roo.

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