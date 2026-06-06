La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, dio el banderazo al Operativo de Seguridad Verano Mundialista, estretegia a través de la cual se busca garantizar la protección de habitantes y turistas durante la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026 de la FIFA.

De acuerdo con la mandataria estatal, este Operativo consiste en el despliegue de 9 mil 274 elementos de seguridad y emergencia en los 11 municipios de dicha entidad.

En el Malecón Tajamar, destacó que el evento deportivo es una "oportunidad histórica" para Quintana Roo, debido a que Cancún representa uno de los principales destinos turísticos.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, durante el arranque del Operativo de Seguridad Verano Mundialista. Foto: Especial

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"Cancún será un hub de entrada para todos esos turistas que quieren disfrutar del Mundial tengan un lugar desde donde moverse. Llegar a Cancún y de aquí poder conectarse con todas las sedes mundialistas. Somos el único aeropuerto que tiene conectividad con las 16 sedes mundialistas", comentó Lezama.

Se calcula que en toda esta justa el estado reciba entre 980 mil y 1.2 millones de personas, lo cual causará creación de empleo y derrama económica.

En su intervención, el secretario estatal de seguridad ciudadana, Julio César Gómez Torres, destacó la coordinación de instituciones de seguridad a nivel federal, que desplegarán:

Guardia Nacional (GN): Mil 695 elementos

(GN): Mil 695 elementos Secretaría de Marina ( Semar ): 594

): 594 Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa): 463

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Por su parte, dicha entidad desplegará a 2 mil 354 integrantes y las policías municipales 4 mil 168 miembros. Además, habrá refuerzo de la vigilancia en carreteras, zonas hoteleras y playas y monitoreo permanente en cámaras de vigilancia del C5.

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