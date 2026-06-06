Urbanistas y expertos en movilidad advierten falta de planeación en obras a propósito del Mundial de Futbol 2026, como el Parque Elevado de Tlalpan y la renovación de la Línea 2 del Metro, lo que puede derivar en la entrega de trabajos incompletos o sin la calidad óptima e, incluso, que pongan en riesgo a las personas.

En entrevista con EL UNIVERSAL Jorge Feregrino, especialista en movilidad y profesor en la FES Acatlán, consideró que “son obras que necesitan un nivel de seguridad para los transeúntes bastante elevado. Creo que si se trabaja con prisa sería un error”.

“Yo creo que es una mala planeación”, señaló el académico al advertir que obras como estas requieren de programación a largo plazo y tomar en cuenta factores como las intensas lluvias e inundaciones que afectan a la Ciudad.

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Respecto al Parque Elevado, indicó que al ser una obra en un segundo piso, se requiere de un nivel de planeación en ingeniería “bastante alto”, pues, de lo contrario, podrían surgir riesgos como los que se han visto en otras zonas, por ejemplo, caída de ballenas como ocurrió con la Línea 12 del Metro.

Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (IPTD), consideró que estas obras debieron empezar antes, seguir una planeación y comunicar mejor los tiempos y alternativas para no afectar tanto a la ciudadanía.

Indicó que uno de los problemas de dejar al último este tipo de obras es que aumenta el riesgo de que resulten sin la calidad óptima.

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“Espero que no sea el caso, pero obviamente aumenta el riesgo de que no queden de la calidad óptima, y sí es uno de los problemas cuando se dejan las cosas al último momento y no se lleva una planeación y ejecución en tiempo y forma”.

Si bien la renovación de la Línea 2 del Metro sí la considera una obra muy necesaria para la movilidad de los usuarios —sobre todo mejoras en su funcionamiento, más que la cuestión estética—, no así el Parque Elevado de la Calzada de Tlalpan, del que dudó de su funcionalidad.

Erik Carranza, especialista y jefe de Arquitectura de la Universidad La Salle, consideró que construir el Parque Elevado en Tlalpan no era necesario en este momento, como tampoco lo es inaugurarlo para el evento deportivo.

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“La conectividad que se tenía que realizar era a nivel de calle. Es una zona muy compleja por todos los antecedentes históricos que tiene (...) Si hubiéramos dejado la variable de la Calzada Flotante fuera de la inauguración de la Copa del Mundo, evidentemente los esfuerzos se hubieran puesto a todo el tema de la Línea 2 del Metro”, dijo.

Señaló que si se inaugura con esta prontitud, así como está, se regresará al tema estético de maquillar las cosas para que funcionen, cuando “lo importante en este momento era la conectividad del Centro Histórico con el sur de la Ciudad”, explicó. En contraste, celebró la construcción de la ciclovía de Tlalpan.

“Lo mismo tendría que suceder con la Línea 2 del Metro. Creo que la prioridad tendría que haber estado en eso y no en una artificialidad que es una tapa, que yo creo que no va a resolver la conectividad, ni la movilidad, ni lo difícil de la zona, sino todo lo contrario, creo que va a traer nuevas problemáticas porque vamos a generar debajo de esa tapa otra serie de situaciones nocivas para la Ciudad”, indicó.

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cdm