Con la convicción de seguir contribuyendo a la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación en Quintana Roo, Rafael Marín se registró hoy como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en dicha entidad, conforme lo establece la convocatoria emitida por Morena.

Seguidores de Morena y el PT acompañaron a Marín fuera y dentro del recinto en el que se llevaron a cabo los registros, donde estuvo acompañado de liderazgos morenistas y del PT, como la senadora Alma Anahí González Hernández, el diputado federal Luis Humberto Aldana y los diputados locales Ricardo Velazco y Wilberth Batún, entre otros.

“Agradezco infinitamente el que hayan asistido hoy a acompañarme a este importante paso en mi vida política, que es el inscribirme para participar en las encuestas para dirigir los trabajos de la defensa de la transformación y la soberanía en Quintana Roo”, dijo a sus seguidores.

Rafael Marín, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Quintana Roo. Foto: especial

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“Quiero que sepan que vamos a participar con mucho entusiasmo, con mucha esperanza, hay muchos compañeros que nos han pedido y que nos han abrazado, y que nos han brindado su cariño para que podamos avanzar en este proceso”, expresó.

Destacó que hoy inicia su caminar por Quintana Roo para convencer a la gente y que al final de cuentas la ciudadanía es la que va a tomar la decisión.

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Rafael Marín, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Quintana Roo. Foto: especial

Expresó que confía plenamente en su partido y que, en su carácter de fundador de este movimiento, es un convencido de que las encuestas resultan un método eficaz para designar a las o los candidatos. “Me someto precisamente a estas encuestas, confío plenamente en mi partido, del cual somos fundadores”.

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Marín destacó que este proyecto se ha fortalecido gracias a quienes han decidido caminar unidos por una misma causa.

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También acompañaron y expresaron su respaldo al aspirante Juan Pablo Aguilera, integrante de la Coordinadora Estatal del PT, la exregidora Bárbara Delgado, y el exfuncionario local, Julián Ricalde, así como simpatizantes y militantes de Morena y el Partido del Trabajo.

Rafael Marín hizo su registro ante la Comisión Nacional de Elecciones, con la presencia de la Presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes; la titular de dicha Comisión, Citlali Hernández, y funcionarios partidistas de Morena y el PT. Tras el trámite, recibió de Montiel Reyes la guía para convocar a las asambleas informativas en defensa de la soberanía nacional en Quintana Roo.

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