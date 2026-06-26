En el cuarto día de registro, se anotaron diez aspirantes de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la coordinación estatal en Querétaro, como trámite previo a obtener la candidatura a la gubernatura en 2027.

José María Tapia Franco (Morena), exdirector del extinto Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) entre 2013 y 2016, afirmó confiar en dicho proceso para elegir al abanderado de la coalición oficialista en la elección del próximo año.

"Yo creo mucho en este método, fue el método que me hizo candidato en 2024, se respetaron las encuestas en donde yo salí triunfador en todas, y creo en este método porque así se constituyó la hoy presidenta de México en candidata, así me hicieron a mi candidato en el 24 y creo que el siguiente paso es esperar quiénes somos o quiénes seremos los tres finalistas para ir a la encuesta", explicó.

Negó tener acusaciones en su contra por un presunto mal manejo de los recursos del Fondo que dirigió, y afirmó que él mismo criticó su existencia porque había corrupción al interior.

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"Presente mis constancias de no inhabilitación, de no sanción, con auditorías presentadas en donde no tengo nada que aclarar porque nunca manejé recursos. La presidenta no me ha criticado a mí, ha criticado al Fonden, yo también lo critiqué desde que salí del Fonden, dije que era un instrumento burocrático, corrupto y que muy muy poco eficiente", expresó.

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También se registró el diputado Gilberto Herrera (Morena), quien dijo confiar en que su partido ganará la gubernatura de Querétaro el próximo año, entidad que actualmente gobierna el panista Mauricio Kuri González.

"(Al PAN) ya les quedan cuatro estados, creo que ya la historia anterior está diciendo, no es difícil, simplemente hay que trabajar", dijo.

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Durante su registro, el diputado Ricardo Astudillo (PVEM) coincidió en que su coalición obtendrá el triunfo; y explicó que no solicitó licencia porque los estatutos de su partido no lo exige.

"En Querétaro está muy claro cuál fue el resultado de la elección anterior, nosotros de los seis distritos federales ganamos tres por el movimiento que representamos Morena, Verde y PT, y tres por Acción Nacional, eso habla de la competencia que vamos a tener en la siguiente elección. La mitad de los queretanos decidieron votar por nosotros en el 24, y estoy seguro de que vamos a poder llegar y convencer en nuestro estado para que el 27 sea un estado, uno más de la cuarta transformación", señaló.

También se registraron el diputado Luis Humberto Fernández (Morena); la senadora Beatriz Robles (Morena); Agustín Hernández Ortiz, militante de Morena; Mario Mauro Ramírez; Astrid Alejandra Ortega, alcaldesa de Cadereyta de Montes; y Laura Patricia Polo Herrera, ex diputada local.

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También se registró en línea, el ex director del IMPI, Santiago Nieto, desde el pasado 22 de junio.

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