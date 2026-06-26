Nación | 26-06-26 | 10:45 | Actualizada | 26-06-26 | 10:45 |

Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de , detuvieron a José Del Carmen Cadena Escayola, alias "Delta 7", presunto responsable del secuestro y asesinato de la periodista .

De acuerdo con el gabinete de seguridad federal, la detención se realizó en el municipio de , como resultado de semanas de operaciones navales de inteligencia llevadas por la Marina.

Fuentes de seguridad señalan que "Delta 7" participó activamente en la privación ilegal de la libertad de la comunicadora, quien fue privada de su libertad el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital.

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Periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, privada de la libertad en Veracruz (06/06/2026). Foto: Tomada de su Facebook
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Cabe mencionar que "Delta 7" presuntamente indicó el lugar donde habrían ultimado a la periodista Roxana, el cual se encuentra resguardado por personal naval en espera de las autoridades periciales.

La Marina encabezó las labores de localización en coordinación con los órdenes de gobierno, Coordinación Nacional Antisecuestro y Fiscalía General, desde el inicio, articulando inteligencia con diversas corporaciones estatales y federales.

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