En el tercer día de registros de Morena, se inscribieron 11 aspirantes a la coordinación de la Defensa de la Transformación en Michoacán, entre ellos el senador Raúl Morón, la extitular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís, y el exfiscal Carlos Torres Piña.

También solicitaron su registro la senadora con licencia Reyna Celeste Ascencio, Nezahualcóyotl Alanís, padre e hijo, Gabriela Molina, Gladys Butanda, Ernesto Núñez, Ana Lilia Guillén y Esteban González.

Acompañado de liderazgos de Morena y del Partido del Trabajo (PT), el expresidente municipal de Morelia, Raúl Morón, solicitó su registro como aspirante a la coordinación de la Defensa de la Transformación Michoacán.

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“¡Un profesor será coordinador!” se escuchó en el salón, mientras la presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, le entregaba su acuse de la solicitud presentada.

Raúl Morón, cuya candidatura en 2021 fue cancelada por el INE y el Tribunal Electoral, negó que “se la deban” (la candidatura) y aseguró en entrevista que tiene una trayectoria “impecable” de más de 40 años en los que se ha dedicado a recorrer su estado.

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Descartó además que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla vaya a meter las manos en este proceso, pues la convocatoria es muy clara al respecto.

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Por su parte, Fabiola Alanís aseguró que hay “piso parejo” en este proceso y presumió un trabajo de varias décadas, además de haber sido la única mujer michoacana en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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A pregunta expresa, minimizó el alcance del Movimiento del Sombrero, que encabeza la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda del exalcalde Carlos Manzo.

Dijo que se trata de un movimiento local y en ciernes, mientras que Morena cuenta con una gran estructura y “tenemos principios y un proyecto nacional”.

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Por sumo parte, el exfiscal Carlos Torres Piña negó ser el favorito del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y reconoció que debe haber piso parejo en la contienda interna de Morena.

Por otra parte, aseguró que durante su paso de 11 meses por la Fiscalía de Michoacán entregó buenas cuentas y en el caso particular del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, afirmó que lo resolvió en un 75 u 80 por ciento en lo que respecta al fuero común.

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