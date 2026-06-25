Pachuca. - Al enfatizar que las presidencias municipales no son cargos que se heredan, el dirigente de Morena en Hidalgo, Marco Antonio Rico Mercado, cerró la puerta a que familiares directos de quienes actualmente ocupan un encargo público puedan postularse en el proceso electoral de 2027.

Afirmó que esposas, esposos, hijos, hermanos u otros familiares directos de quienes desempeñan un cargo en la administración pública, especialmente en los ayuntamientos, no podrán participar con el propósito de mantener el control político, ya que los cargos públicos no son hereditarios y Morena no permitirá este tipo de prácticas.

Indicó que el partido revisará los vínculos familiares de quienes busquen participar en los procesos internos de selección de candidaturas y pondrá especial atención en aquellos municipios donde presidentes municipales, legisladores o grupos políticos pretendan impulsar a familiares directos.

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“No habrá posibilidad de mantener el control político de los ayuntamientos o de las regiones a través de este tipo de candidaturas”, aseveró el dirigente estatal.

Sostuvo que se trata de prácticas propias de esquemas caciquiles que Morena busca erradicar. Incluso, afirmó que, aunque se concreten alianzas con otros partidos políticos, el instituto político no respaldará este tipo de postulaciones.

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Rico Mercado señaló que, si bien cualquier persona tiene derecho a aspirar a un cargo de elección popular, corresponde al partido definir las postulaciones. Añadió que será la Comisión Nacional de Elecciones la encargada de revisar y determinar quién cumple con los criterios establecidos.

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Destacó que las candidaturas responderán al trabajo territorial, la legitimidad social y el compromiso con la transformación, y no a acuerdos familiares con la intención de heredar posiciones políticas o mantener el control territorial en el estado, como ocurrió durante muchos años.

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Asimismo, indicó que los funcionarios públicos que aspiren a una candidatura deberán separarse de sus cargos antes de que inicien los plazos establecidos para las postulaciones.

Finalmente, señaló que esta medida también permitirá garantizar condiciones de mayor equidad en la contienda, al impedir el uso de recursos públicos, personal gubernamental o la investidura institucional para favorecer aspiraciones políticas.

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