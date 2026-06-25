Culiacán, Sin. a 25 de junio. - En un operativo de fuerzas federales y estatales en la sindicatura de la Isla del Bosque, en el municipio de Escuinapa, junto con Misael “N”, “El Güero Pin”, considerado un líder relevante de la delincuencia organizada fue detenido el exjefe de la policía municipal, Hilario Martínez Gómez.

Una de las versiones que se han divulgado, es el exsecretario de seguridad y tránsito municipal de Escuinapa, Martínez Gómez, forma parte del grupo de seguridad del “Güero Pin”, cuya captura se logró luego de una serie de enfrentamientos y bloqueos en tres puntos carreteros del municipio sureño.

Los vecinos de la sindicatura de Isla del Bosquete que observaron el descenso de helicópteros de las fuerzas federales documentaron que observaron que junto con Misael “N”, otra persona, con las características del exjefe policiaco fueron subidos a la aeronave.

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Durante la mañana de este jueves, elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y agentes federales y estatales que desplegaron un operativo para la captura de este personaje de la delincuencia organizada, sostuvieron una serie de enfrentamientos con grupos armados que realizaron bloqueos en carreteras, sin que haya personas heridas.

Durante el transcurso de este mes, en este municipio sureño se han registrado una serie de hechos de violencia, con ataques con explosivos lanzados con drones y con el registro de los femicidios de Griselda Abigail “N” de 20 años y la paraatleta, Grecia Guadalupe “N”, de catorce años de edad.

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La Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de un breve comunicado pidió a la población de Escuinapa atender las recomendaciones emitidas por las autoridades a través de las redes sociales oficiales, sobre las acciones que se despliegan.

Dio a conocer que un grupo interinstitucional conformado por el ejército, la Marina, la Guardia Nacional, policías federales y estatales lograron detener a un líder relevante de la delincuencia organizada que operaba en la zona sur del estado.

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