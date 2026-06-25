Culiacán, Sin.- Brenda García Félix, se convirtió en la tercera fémina que asume la titularidad de Secretaría de la Mujer en Sinaloa, ya que sus dos antecesoras, Teresa Guerra Ochoa y Ana Francis Chiquete Elizalde, se han tenido que renunciar para convertirse en legisladoras, una de carácter estatal y otra federal.

En su despacho, la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde le tomó protesta a la nueva funcionaria, la cual hasta el miércoles pasado se desempeñaba como directora del ICATSIN en la entidad.

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García Félix, paso ocupar el cargo de Secretaría de las Mujeres, dependencia creada en esta administración estatal, al presentar su renuncia, Ana Francis Chiquete al ser convocada por el senado de la República, a ocupar el escaño que quedó vacante en forma temporal por solicitud de licencia de Imelda Castro Castro.

En el 2021, con el inicio del sexenio del hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya fue restructurado el gabinete, con la creación de la Secretaria de la Mujer, a cargo de la activista de género, Teresa Guerra Ochoa, quien dos años y medio después, presentó su renuncia al convertirse en diputada local por la vía plurinominal.

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